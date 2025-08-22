Boucle cyclable F1 rendez-vous au château à vélo Saint-Jodard / Château de la Roche Saint-Jodard Loire

Boucle cyclable F1 rendez-vous au château à vélo Saint-Jodard Château de la Roche

Boucle cyclable F1 rendez-vous au château à vélo Saint-Jodard Château de la Roche Le Bourg 42590 Saint-Jodard Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la rencontre du château de la Roche, château sur l’eau, et arpentez son environnement: la Loire. A travers les gorges de la Loire de Saint-Jodard à Bully, découvrez un paysage fait de superbes reliefs.

+33 4 77 26 05 27

English : Boucle cyclable F1 rendez-vous au château à vélo Saint-Jodard Château de la Roche

Meet the Château de la Roche, a castle on the water, and explore its surroundings: the Loire. Through the gorges of the Loire from Saint-Jodard to Bully, discover a landscape of superb relief.

Deutsch : Boucle cyclable F1 rendez-vous au château à vélo Saint-Jodard Château de la Roche

Machen Sie sich auf den Weg zum Château de la Roche, einem Wasserschloss, und durchstreifen Sie seine Umgebung: die Loire. Entdecken Sie die Schluchten der Loire von Saint-Jodard bis Bully und erleben Sie eine Landschaft mit wunderschönen Reliefs.

Italiano :

Incontrate lo Château de la Roche, un castello sull’acqua, ed esplorate i suoi dintorni: la Loira. Attraverso le gole della Loira, da Saint-Jodard a Bully, scoprite un paesaggio dai rilievi superbi.

Español : Boucle cyclable F1 rendez-vous au château à vélo Saint-Jodard Château de la Roche

Conozca el Château de la Roche, un castillo sobre el agua, y explore su entorno: el Loira. A través de las gargantas del Loira, desde Saint-Jodard hasta Bully, descubra un paisaje de relieve soberbio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme