Boucle cyclable F2 aux portes des Gorges de la Loire à vélo Balbigny / Pinay Balbigny Loire

Boucle cyclable F2 aux portes des Gorges de la Loire à vélo Balbigny Pinay
Parking de la gare 42510 Balbigny Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Boucle idéale pour osciller autour du fleuve Loire, soit en descendant à son niveau ou bien en prenant de l’altitude pour l’admirer de plus haut. En prime la traversée de la Loire sur deux ponts emblématiques le viaduc de Chessieux et le pont de Pinay.
+33 4 77 26 05 27
English : Boucle cyclable F2 aux portes des Gorges de la Loire à vélo Balbigny Pinay
An ideal loop to swing around the Loire River, either descending to its level or gaining altitude to admire it from higher up. As a bonus, you can cross the Loire on two emblematic bridges: the Chessieux viaduct and the Pinay bridge.
Deutsch : Boucle cyclable F2 aux portes des Gorges de la Loire à vélo Balbigny Pinay
Ein idealer Rundweg, um den Fluss Loire zu umkreisen, indem man entweder auf seinem Niveau absteigt oder an Höhe gewinnt, um ihn aus größerer Höhe zu bewundern. Außerdem können Sie die Loire auf zwei symbolträchtigen Brücken überqueren: dem Chessieux-Viadukt und der Pinay-Brücke.
Italiano :
È l’anello ideale per girare intorno alla Loira, scendendo al suo livello o salendo per ammirarla da più in alto. Inoltre, è possibile attraversare la Loira su due ponti emblematici: il viadotto Chessieux e il ponte Pinay.
Español : Boucle cyclable F2 aux portes des Gorges de la Loire à vélo Balbigny Pinay
Es el bucle ideal para dar la vuelta al río Loira, ya sea descendiendo hasta su nivel o subiendo para admirarlo desde más arriba. Además, podrás cruzar el Loira por dos puentes emblemáticos: el viaducto de Chessieux y el puente Pinay.
