Boucle cyclable F4 balade des deux villages à vélo Pouilly-lès-Feurs / Néronde Pouilly-lès-Feurs Loire

Boucle cyclable F4 balade des deux villages à vélo Pouilly-lès-Feurs Néronde Place du souvenir 42110 Pouilly-lès-Feurs Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle entre deux villages à l’architecture médiévale remarquable, n’hésitez pas à vous balader dans les petites ruelles pour en découvrir les moindre recoins.

+33 4 77 26 05 27

English :

Loop between two villages with remarkable medieval architecture, do not hesitate to stroll through the small streets to discover the smallest corners.

Deutsch :

Eine Schleife zwischen zwei Dörfern mit bemerkenswerter mittelalterlicher Architektur. Zögern Sie nicht, durch die kleinen Gassen zu schlendern, um auch die kleinsten Winkel zu entdecken.

Italiano :

Un percorso ad anello tra due villaggi dall’architettura medievale notevole. Passeggiate tra le stradine per scoprire ogni angolo.

Español :

Una ruta en bucle entre dos pueblos de notable arquitectura medieval. Pasee por sus callejuelas para descubrir todos sus rincones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme