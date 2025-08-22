Boucle cyclable F7 balade au fil de l’eau à vélo Saint-Laurent-La-Conche / Etangs de Feurs Montrond-les-Bains Loire
Boucle cyclable F7 balade au fil de l’eau à vélo Saint-Laurent-La-Conche Etangs de Feurs 30 rue de l’Anzieux 42210 Montrond-les-Bains Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Une balade au fil de l’eau; entre la Loire, les rivières Thoranches et Garollet et les étangs de Feurs ainsi que l’étang de Sury.
+33 4 77 94 64 74
English :
A walk along the water’s edge, between the Loire, the Thoranches and Garollet rivers and the Feurs and Sury ponds.
Deutsch :
Eine Wanderung entlang des Wassers zwischen der Loire, den Flüssen Thoranches und Garollet und den Teichen von Feurs sowie dem Teich von Sury.
Italiano :
Una passeggiata in riva al mare, tra la Loira, i fiumi Thoranches e Garollet, gli stagni di Feurs e lo stagno di Sury.
Español :
Un paseo al borde del agua, entre el Loira, los ríos Thoranches y Garollet, los estanques Feurs y el estanque Sury.
