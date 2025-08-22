Boucle cyclable F7 balade au fil de l’eau à vélo Saint-Laurent-La-Conche / Etangs de Feurs Montrond-les-Bains Loire

Boucle cyclable F7 balade au fil de l’eau à vélo Saint-Laurent-La-Conche Etangs de Feurs

Boucle cyclable F7 balade au fil de l’eau à vélo Saint-Laurent-La-Conche Etangs de Feurs 30 rue de l’Anzieux 42210 Montrond-les-Bains Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade au fil de l’eau; entre la Loire, les rivières Thoranches et Garollet et les étangs de Feurs ainsi que l’étang de Sury.

A walk along the water’s edge, between the Loire, the Thoranches and Garollet rivers and the Feurs and Sury ponds.

Eine Wanderung entlang des Wassers zwischen der Loire, den Flüssen Thoranches und Garollet und den Teichen von Feurs sowie dem Teich von Sury.

Una passeggiata in riva al mare, tra la Loira, i fiumi Thoranches e Garollet, gli stagni di Feurs e lo stagno di Sury.

Un paseo al borde del agua, entre el Loira, los ríos Thoranches y Garollet, los estanques Feurs y el estanque Sury.

