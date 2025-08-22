Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains / Saint-Cyr-les-Vignes Montrond-les-Bains Loire
Depuis la gare de Montrond-les-Bains, lancez vous sur les hauteurs de Saint-Cyr-les-Vignes et Valeille, puis admirez la vue sur la plaine et les monts du Forez.
+33 4 77 94 64 74
English : Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes
From Montrond-les-Bains station, take to the heights of Saint-Cyr-les-Vignes and Valeille, then admire the view over the plain and the Forez mountains.
Deutsch : Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes
Stürzen Sie sich vom Bahnhof Montrond-les-Bains aus auf die Anhöhen von Saint-Cyr-les-Vignes und Valeille und genießen Sie die Aussicht auf die Ebene und die Berge von Forez.
Italiano :
Dalla stazione di Montrond-les-Bains, salite sulle alture di Saint-Cyr-les-Vignes e Valeille, per poi ammirare il panorama sulla pianura e sulle montagne del Forez.
Español : Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes
Desde la estación de Montrond-les-Bains, suba a las alturas de Saint-Cyr-les-Vignes y Valeille, y admire las vistas sobre la llanura y los montes de Forez.
