Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains / Saint-Cyr-les-Vignes Montrond-les-Bains Loire

Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes

Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes
Gare de Montrond-les-Bains
42210 Montrond-les-Bains
Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis la gare de Montrond-les-Bains, lancez vous sur les hauteurs de Saint-Cyr-les-Vignes et Valeille, puis admirez la vue sur la plaine et les monts du Forez.

English : Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes

From Montrond-les-Bains station, take to the heights of Saint-Cyr-les-Vignes and Valeille, then admire the view over the plain and the Forez mountains.

Deutsch : Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes

Stürzen Sie sich vom Bahnhof Montrond-les-Bains aus auf die Anhöhen von Saint-Cyr-les-Vignes und Valeille und genießen Sie die Aussicht auf die Ebene und die Berge von Forez.

Italiano :

Dalla stazione di Montrond-les-Bains, salite sulle alture di Saint-Cyr-les-Vignes e Valeille, per poi ammirare il panorama sulla pianura e sulle montagne del Forez.

Español : Boucle cyclable F8 entre plaine et monts à vélo Montrond-les-Bains Saint-Cyr-les-Vignes

Desde la estación de Montrond-les-Bains, suba a las alturas de Saint-Cyr-les-Vignes y Valeille, y admire las vistas sobre la llanura y los montes de Forez.

