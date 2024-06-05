Boucle cyclable F9 prenez de l’altitude à vélo Balbigny / Violay Balbigny Loire

Boucle cyclable F9 prenez de l’altitude à vélo Balbigny / Violay Parking de la gare 42510 Balbigny Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis la gare de Balbigny, prenez de l’altitude en gagnant la commune de Violay tout en passant par le viaduc du Pont Marteau et le joli village de Néronde.

+33 4 77 26 05 27

English : Boucle cyclable F9 prenez de l’altitude à vélo Balbigny / Violay

From Balbigny station, climb up to Violay, passing the Pont Marteau viaduct and the pretty village of Néronde.

Deutsch : Boucle cyclable F9 prenez de l’altitude à vélo Balbigny / Violay

Vom Bahnhof Balbigny aus geht es hoch hinaus in die Gemeinde Violay, vorbei am Viadukt Pont Marteau und dem hübschen Dorf Néronde.

Italiano :

Dalla stazione di Balbigny si sale a Violay, passando per il viadotto di Pont Marteau e il grazioso villaggio di Néronde.

Español : Boucle cyclable F9 prenez de l’altitude à vélo Balbigny / Violay

Desde la estación de Balbigny, suba hasta Violay, pasando por el viaducto de Pont Marteau y el bonito pueblo de Néronde.

