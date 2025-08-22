Boucle cyclable n°5 Les Côtes des Granges Rioz Haute-Saône

Boucle cyclable n°5 Les Côtes des Granges Vélo de route Facile

Boucle cyclable n°5 Les Côtes des Granges 70190 Rioz Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 46000.0

La boucle Les Côtes des Granges (n°5) montre la diversité des reliefs et des paysages du Pays Riolais. Elle longe sur plusieurs kilomètres l’Ognon.

Facile

https://hautesaonetourisme.com/ +33 3 84 91 84 98

English :

The Les Côtes des Granges loop (n°5) illustrates the diversity of relief and landscapes in the Pays Riolais. It follows the river Ognon for several kilometers.

Deutsch :

Der Rundweg Les Côtes des Granges (Nr. 5) zeigt die Vielfalt der Reliefs und Landschaften des Pays Riolais. Sie verläuft mehrere Kilometer entlang des Flusses Ognon.

Italiano :

L’anello Les Côtes des Granges (n. 5) illustra la diversità dei rilievi e dei paesaggi del Pays Riolais. Segue il fiume Ognon per diversi chilometri.

Español :

El bucle Les Côtes des Granges (n° 5) ilustra la diversidad de relieves y paisajes del Pays Riolais. Sigue el río Ognon durante varios kilómetros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data