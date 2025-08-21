Boucle cyclable n°8 La Chanitoise Champlitte Haute-Saône

Boucle cyclable n°8 La Chanitoise En VTT assistance électrique Facile

Boucle cyclable n°8 La Chanitoise 2 Allée du Sainfoin 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 31000.0 Tarif :

Durant cette balade, vous pourrez découvrir le village de Champlitte ainsi que son château et ses deux musées, mais également plusieurs villages autour avec leurs monuments ainsi que de magnifiques points de vues. Vous trouverez également des hébergements et de quoi vous restaurer.

Facile

+33 3 84 67 67 19

English :

During this walk, you’ll discover the village of Champlitte with its castle and two museums, as well as several surrounding villages with their monuments and magnificent views. You’ll also find places to stay and things to eat.

Deutsch :

Während dieser Wanderung können Sie das Dorf Champlitte mit seinem Schloss und seinen beiden Museen entdecken, aber auch mehrere Dörfer in der Umgebung mit ihren Denkmälern und herrlichen Aussichtspunkten. Außerdem finden Sie Unterkünfte und Verpflegungsmöglichkeiten.

Italiano :

Durante questa passeggiata, potrete scoprire il villaggio di Champlitte, il suo castello e i suoi due musei, oltre a diversi villaggi circostanti con i loro monumenti e magnifici punti panoramici. Troverete anche alloggio e cibo.

Español :

En este paseo podrá descubrir el pueblo de Champlitte, su castillo y sus dos museos, así como varios pueblos de los alrededores con sus monumentos y magníficos miradores. También encontrará alojamiento y comida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data