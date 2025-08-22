Boucle cyclo 10 Du minéral au végétal (grande boucle) Vélo de route Difficile

Boucle cyclo 10 Du minéral au végétal (grande boucle) Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Cette boucle quitte progressivement la cité bisontine en passant par des quartiers résidentiels à l’habitat diffus pour se rendre au plus profond de la forêt de Chailluz. Un environnement tranquille caractérisé par de vastes étendues et une ambiance naturelle, où l’on rencontre ici ou là des arbres magnifiques. Le retour à Besançon se fait par d’autres quartiers, plus densément peuplés et plus animés, notamment les jours de marché.

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/118380

English :

This loop gradually leaves the city of Bisonne, passing through residential neighborhoods with scattered settlements to reach the depths of the Chailluz forest. A quiet environment characterized by vast expanses and a natural atmosphere, where one can find here and there magnificent trees. The return to Besançon is done through other districts, more densely populated and more animated, especially on market days.

Deutsch :

Dieser Rundweg verlässt allmählich die Stadt Bisontine und führt durch Wohnviertel mit diffuser Bebauung bis tief in den Wald von Chailluz. Eine ruhige Umgebung, die sich durch weite Flächen und eine natürliche Atmosphäre auszeichnet, in der man hier und da auf prächtige Bäume trifft. Der Rückweg nach Besançon führt durch andere Viertel, die dichter bevölkert und vor allem an Markttagen belebter sind.

Italiano :

Questo anello lascia gradualmente la città di Bisonne, attraversando zone residenziali con insediamenti sparsi, per raggiungere le profondità della foresta di Chailluz. Un ambiente tranquillo, caratterizzato da grandi distese e da un’atmosfera naturale, dove si incontrano qua e là magnifici alberi. Il ritorno a Besançon passa attraverso altri quartieri, più densamente popolati e più vivaci, soprattutto nei giorni di mercato.

Español :

Este bucle abandona progresivamente la ciudad de Bisonne, pasando por zonas residenciales con asentamientos dispersos, para llegar a las profundidades del bosque de Chailluz. Un entorno tranquilo caracterizado por grandes extensiones y un ambiente natural, donde se topará con magníficos árboles aquí y allá. El regreso a Besançon le llevará por otros barrios, más densamente poblados y más animados, sobre todo los días de mercado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data