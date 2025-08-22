Boucle cyclo 33 km « Châteaux et merveilles de l’Ouest » Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Boucle cyclo 33 km « Châteaux et merveilles de l’Ouest » Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Boucle cyclo Châteaux et merveilles de l’Ouest Vélo de route Difficile
Boucle cyclo Châteaux et merveilles de l’Ouest 5 avenue du 8 mai 1945 87150 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 32200.0 Tarif :
Difficile
http://www.tourisme-ouestlimousin.com/ +33 5 55 78 22 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boucle cyclo Châteaux et merveilles de l’Ouest
Deutsch : Boucle cyclo Châteaux et merveilles de l’Ouest
Italiano :
Español : Boucle cyclo Châteaux et merveilles de l’Ouest
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine