Boucle cyclo 6 Entre rives et collines Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 33500.0

Ce beau parcours roulant à l’aller et vallonné au retour traverse la campagne bisontine de village en village. De charmantes petites routes parfois sous couvert forestier vous conduisent au pied des collines, paysage typique de la Vallée du Doubs. Une balade champêtre en perspective !

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/118379

English :

This beautiful rolling route on the way out and hilly on the way back crosses the countryside of Bisonne from village to village. Charming little roads, sometimes under forest cover, lead you to the foot of the hills, a typical landscape of the Doubs Valley. A country walk in perspective!

Deutsch :

Diese schöne Strecke, die auf dem Hinweg rollend und auf dem Rückweg hügelig ist, führt durch die Landschaft von Bisontine von Dorf zu Dorf. Reizvolle kleine Straßen, die manchmal unter Waldbedeckung verlaufen, führen Sie an den Fuß der Hügel, einer typischen Landschaft des Doubs-Tals. Ein ländlicher Spaziergang in Aussicht!

Italiano :

Questo bellissimo percorso, ondulato all’andata e collinare al ritorno, attraversa la campagna bisonese di villaggio in villaggio. Piccole strade incantevoli, a volte coperte da foreste, conducono ai piedi delle colline, un paesaggio tipico della Valle del Doubs. Una passeggiata in campagna in prospettiva!

Español :

Esta hermosa ruta ondulada a la ida y accidentada a la vuelta atraviesa la campiña bisontesa de pueblo en pueblo. Pequeños caminos encantadores, a veces cubiertos de bosques, le conducirán al pie de las colinas, un paisaje típico del valle del Doubs. ¡Un paseo campestre en perspectiva!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data