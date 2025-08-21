Boucle cyclo de Chaumard Chaumard Nièvre

Boucle cyclo de Chaumard Vélo de route Difficile

Boucle cyclo de Chaumard C102 58120 Chaumard Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21500.0 Tarif :

Au départ de Chaumard, ce circuit de 22km vous fait faire le tour du plus grand lac du Morvan le lac de Pannecière en passant sur son barrage d’une hauteur de 50m.

Difficile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

Departing from Chaumard, this 22km circuit takes you around the largest lake in the Morvan: Lac de Pannecière, passing over its 50m-high dam.

Deutsch :

Von Chaumard aus führt Sie dieser 22 km lange Rundweg um den größten See des Morvan: den Lac de Pannecière, wobei Sie über seinen 50 m hohen Staudamm wandern.

Italiano :

Partendo da Chaumard, questo percorso di 22 km vi porterà intorno al più grande lago del Morvan: il Lac de Pannecière, passando per la sua diga alta 50 metri.

Español :

Saliendo de Chaumard, este circuito de 22 km le llevará alrededor del lago más grande del Morvan: el Lac de Pannecière, pasando por encima de su presa de 50 m de altura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data