BOUCLE CYCLO N°12 A L’ASSAUT DU HAUT-LANGUEDOC DEPUIS MINERVE Minerve Hérault

BOUCLE CYCLO N°12 A L’ASSAUT DU HAUT-LANGUEDOC DEPUIS MINERVE Minerve Hérault vendredi 1 août 2025.

BOUCLE CYCLO N°12 A L’ASSAUT DU HAUT-LANGUEDOC DEPUIS MINERVE Vélo de route Facile

BOUCLE CYCLO N°12 A L’ASSAUT DU HAUT-LANGUEDOC DEPUIS MINERVE Parking Minerve 34210 Minerve Hérault Occitanie

Durée : 210 Distance : 3750.0 Tarif :

Une boucle sportive depuis Minerve, à la découverte des hauteurs voisines et des gorges de la Cesse.

Facile

+33 4 67 67 71 71

English : BOUCLE CYCLO N°12 A L’ASSAUT DU HAUT-LANGUEDOC DEPUIS MINERVE

Une boucle sportive depuis Minerve, à la découverte des hauteurs voisines et des gorges de la Cesse.

Deutsch : BOUCLE CYCLO N°12 A L’ASSAUT DU HAUT-LANGUEDOC DEPUIS MINERVE

Une boucle sportive depuis Minerve, à la découverte des hauteurs voisines et des gorges de la Cesse.

Italiano :

Un anello sportivo da Minerve, per scoprire le alture vicine e le gole di Cesse.

Español : BOUCLE CYCLO N°12 A L’ASSAUT DU HAUT-LANGUEDOC DEPUIS MINERVE

Une boucle sportive depuis Minerve, à la découverte des hauteurs voisines et des gorges de la Cesse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme