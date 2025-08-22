BOUCLE CYCLO N°23 BIS ÉTÉ- DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI Béziers Hérault

BOUCLE CYCLO N°23 BIS ÉTÉ- DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI Vélo de route Facile

BOUCLE CYCLO N°23 BIS ÉTÉ- DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI D64 34500 Béziers Hérault Occitanie

Durée : 210 Distance : 4000.0 Tarif :

Entre canal du Midi et Méditerranée, partez explorer le Sud de Béziers et découvrez le magnifique étang de Vendres et la réserve sauvage des Orpellières

Facile

+33 4 67 67 71 71

Tra il Canal du Midi e il Mediterraneo, esplorate il sud di Béziers e scoprite il magnifico Etang de Vendres e la riserva naturale di Orpellières

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme