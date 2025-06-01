Boucle cyclosportive B10 Le Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Boucle cyclosportive B10 Le Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclosportive B10 Le Ballon d’Alsace Adultes Voiture Difficile

Véloroute Boucle cyclosportive B10 Le Ballon d’Alsace 28 bis rue de Lorraine 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Grand Est

Durée : 75 Distance : 18000.0 Tarif :

Cette montée de 9 kilomètres vous hisse au sommet du col à 1178 m d’altitude. Ce passage est mondialement connu des cyclistes car il a été le premier col franchi par le Tour de France en 1905 et plusieurs fois l’arrivée d’étape de la Grande Boucle. Depuis une dizaine d’années, les grimpeurs participant à la course locale tentent de battre le record de 23 minutes et 58 secondes, détenu par Michel SNEL. Le départ se situe en face de l’Office de Tourisme de Saint Maurice sur Moselle. Vous suivez la D465, jalonnée tout du long par des panneaux d’information et enchaînez les 12 lacets dans une pente régulière avoisinant les 7 % jusqu’au sommet. La Jumenterie sonne le dernier kilomètre !

Le retour s’effectue par le même itinéraire. Soyez prudent dans la descente !

Difficile

+33 3 56 11 00 90

English :

This 9-kilometer climb takes you to the top of the pass at an altitude of 1178 m. This pass is world-famous among cyclists, as it was the first pass to be crossed by the Tour de France in 1905, and has been the stage finish of the Grande Boucle on several occasions. For the past ten years, climbers taking part in the local race have been trying to beat the record of 23 minutes and 58 seconds, held by Michel SNEL. The start is opposite the Saint Maurice sur Moselle Tourist Office. Follow the D465, signposted all the way, up 12 switchbacks on a steady gradient of around 7% to the summit. La Jumenterie is the last kilometer!

The return journey takes the same route. Be careful on the way down!

Deutsch :

Dieser 9 km lange Anstieg bringt Sie auf den Gipfel des Passes in 1178 m Höhe. Dieser Pass ist unter Radfahrern weltberühmt, da er 1905 der erste Pass war, den die Tour de France überquerte, und mehrmals das Ziel einer Etappe der Grande Boucle war. Seit etwa zehn Jahren versuchen die Bergfahrer, die an dem örtlichen Rennen teilnehmen, den Rekord von Michel SNEL von 23 Minuten und 58 Sekunden zu brechen. Der Start befindet sich gegenüber dem Office de Tourisme von Saint Maurice sur Moselle. Sie folgen der D465, die durchgehend mit Informationstafeln gekennzeichnet ist, und nehmen die 12 Serpentinen mit einer gleichmäßigen Steigung von etwa 7 % bis zum Gipfel. La Jumenterie läutet den letzten Kilometer ein!

Der Rückweg erfolgt auf der gleichen Route. Seien Sie bei der Abfahrt vorsichtig!

Italiano :

Questa salita di 9 chilometri vi porterà in cima al colle, a 1178 metri di altitudine. Questo passo è famoso in tutto il mondo tra i ciclisti, poiché è stato il primo ad essere attraversato dal Tour de France nel 1905 ed è stato il traguardo di diverse tappe della Grande Boucle. Da una decina d’anni, gli scalatori che partecipano alla gara locale cercano di battere il record di 23 minuti e 58 secondi di Michel SNEL. La partenza si trova di fronte all’Ufficio del Turismo di Saint Maurice sur Moselle. Si segue la D465, segnalata per tutto il percorso, salendo 12 tornanti con una pendenza costante di circa il 7% fino alla vetta. La Jumenterie è l’ultimo chilometro!

Il ritorno segue lo stesso percorso. Fate attenzione durante la discesa!

Español :

Esta subida de 9 kilómetros le llevará a la cima del puerto, a 1178 metros de altitud. Este puerto es mundialmente famoso entre los ciclistas, ya que fue el primero que atravesó el Tour de Francia en 1905 y ha sido meta de varias etapas de la Grande Boucle. Desde hace unos diez años, los escaladores que participan en la carrera local intentan batir el récord de 23 minutos y 58 segundos de Michel SNEL. La salida se encuentra frente a la Oficina de Turismo de Saint Maurice sur Moselle. Se sigue la D465, señalizada durante todo el recorrido, por 12 curvas cerradas con una pendiente constante de alrededor del 7% hasta la cima. La Jumenterie es el último kilómetro

La vuelta se hace por el mismo camino. Tenga cuidado al bajar

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Système d’information touristique Lorrain