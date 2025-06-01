Boucle cyclosportive B11 Le Tour de la Vôge Xertigny Vosges

Boucle cyclosportive B11 Le Tour de la Vôge Xertigny Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclosportive B11 Le Tour de la Vôge Adultes Vélo de route Difficile

Boucle cyclosportive B11 Le Tour de la Vôge Rue Jules Bougel 88220 Xertigny Vosges Grand Est

Durée : 330 Distance : 109000.0 Tarif :

Entre plaine et montagne, cet itinéraire sillonne la Vôge, vallonnée et parsemée de bois et de champs.

Au départ de Xertigny en direction de Hadol, vous vous échauffez sur une dizaine de kilomètres sur une route vallonnée en alternant forêts et prés jusqu’à Senade et atteignez rapidement la Route des Forts par une route sinueuse au profil légèrement montant. Cette première partie assez douce vous permettra d’attaquer dans de bonnes conditions la partie suivante, très exigeante physiquement, avec au programme 10 kilomètres d’ascension, par paliers successifs. Vous pourrez ensuite récupérer dans la longue descente technique qui vous conduira à Faymont. Profitez du panorama sur la large vallée de la Combeauté. Vous regagnez très vite Le Val d’Ajol puis basculez sur Plombières-les-Bains par un petit col tortueux à l’abri des arbres. De là, vous roulez plein ouest en direction de la Ferme Aventure par une route champêtre, vallonnée et souvent venteuse. Un petit crochet par la fameuse côte d’Hardémont (passage à 15%), dernière difficulté du parcours, vous permet de regagnez, via Uzemain, le point de départ à Xertigny.

English :

Between plains and mountains, this route criss-crosses the rolling Vôge countryside, dotted with woods and fields.

Leaving Xertigny in the direction of Hadol, you warm up on a hilly road alternating between forests and meadows as far as Senade and quickly reach the Route des Forts on a winding road with a slightly uphill profile. This first, fairly gentle section will enable you to tackle the next, physically demanding part of the route in good conditions, with a 10-kilometer ascent in successive stages. You can then recover on the long, technical descent to Faymont. Enjoy the panoramic view over the wide Combeauté valley. You quickly return to Le Val d?Ajol, then switch to Plombières-les-Bains via a small, winding pass sheltered by trees. From there, you drive due west towards the « Ferme Aventure » on a hilly and often windy country road. A short detour via the famous côte d?Hardémont (15% gradient), the final difficulty of the route, takes you back via Uzemain to the starting point in Xertigny.

Deutsch :

Zwischen Ebene und Gebirge verläuft diese Route durch die Vôge, die hügelig und mit Wäldern und Feldern durchsetzt ist.

Von Xertigny aus in Richtung Hadol fahren Sie etwa 10 km auf einer hügeligen Straße, auf der sich Wälder und Wiesen abwechseln, bis Sie Senade erreichen und dann über eine kurvenreiche Straße mit leicht ansteigendem Profil schnell die Route des Forts erreichen. Dieser erste, recht sanfte Abschnitt ermöglicht es Ihnen, den nächsten, körperlich sehr anspruchsvollen Abschnitt in Angriff zu nehmen, der 10 km lang ist und in aufeinanderfolgenden Stufen ansteigt. Danach können Sie sich auf der langen technischen Abfahrt nach Faymont erholen. Genießen Sie die Aussicht auf das breite Tal der Combeauté. Sie erreichen schnell wieder Le Val d’Ajol und fahren dann über einen kleinen, gewundenen Pass im Schutz der Bäume nach Plombières-les-Bains. Von dort aus fahren Sie in westlicher Richtung auf einer ländlichen, hügeligen und oft windigen Straße in Richtung « Ferme Aventure ». Ein kleiner Abstecher zur berühmten Côte d’Hardémont (15 % Steigung), der letzten Schwierigkeit der Strecke, führt Sie über Uzemain zurück zum Ausgangspunkt in Xertigny.

Italiano :

Tra pianura e montagna, questo percorso si snoda nella dolce campagna del Vôge, punteggiata di boschi e campi.

Partendo da Xertigny in direzione di Hadol, ci si riscalda per una decina di chilometri su una strada ondulata che alterna boschi e prati fino a Senade, prima di raggiungere rapidamente la Route des Forts su una strada tortuosa con un profilo in leggera salita. Questo primo tratto abbastanza dolce vi permetterà di affrontare in buone condizioni la parte successiva del percorso, molto impegnativa dal punto di vista fisico, con una salita di 10 chilometri a tappe successive. Potrete poi riprendervi nella lunga e tecnica discesa verso Faymont. Godetevi la vista panoramica sull’ampia valle del Combeauté. Si ritorna rapidamente a Le Val d’Ajol, poi si passa a Plombières-les-Bains attraverso un piccolo passo tortuoso e protetto da alberi. Da qui, si procede verso ovest in direzione della « Ferme Aventure » lungo una strada di campagna collinare e spesso ventosa. Una breve deviazione attraverso la famosa côte d’Hardémont (pendenza del 15%), l’ultima difficoltà del percorso, vi riporterà via Uzemain al punto di partenza a Xertigny.

Español :

Entre llanuras y montañas, esta ruta serpentea por la ondulada campiña de Vôge, salpicada de bosques y campos.

Saliendo de Xertigny en dirección a Hadol, entrará en calor durante unos diez kilómetros por una carretera ondulada que alterna bosques y prados hasta Senade, antes de llegar rápidamente a la Route des Forts por una carretera sinuosa con un perfil ligeramente ascendente. Este primer tramo, bastante suave, le permitirá afrontar en buenas condiciones la siguiente parte del recorrido, muy exigente físicamente, con una subida de 10 kilómetros en etapas sucesivas. A continuación, podrá recuperarse en el largo y técnico descenso hasta Faymont. Disfrute de la vista panorámica sobre el amplio valle del Combeauté. Pronto regresará a Le Val d’Ajol, y luego cambiará a Plombières-les-Bains a través de un pequeño puerto sinuoso protegido por los árboles. Desde allí, nos dirigiremos hacia el oeste, hacia la « Ferme Aventure », por una carretera comarcal accidentada y a menudo ventosa. Un pequeño desvío por la famosa côte d’Hardémont (pendiente del 15%), última dificultad del recorrido, le llevará de vuelta por Uzemain al punto de partida en Xertigny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Système d’information touristique Lorrain