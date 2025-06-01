Boucle cyclosportive B12 le tour de Rambervillers Autrey Vosges

Boucle cyclosportive B12 le tour de Rambervillers Autrey Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclosportive B12 le tour de Rambervillers Adultes Voiture Difficile

Boucle cyclosportive B12 le tour de Rambervillers 2 rue de l’Abbaye 88700 Autrey Vosges Grand Est

Durée : 270 Distance : 100000.0 Tarif :

Cette boucle cyclosportive au départ de l’Abbaye d’Autrey peut sembler plus aisée au premier abord car à l’écart des montagnes. Au fil des kilomètres, vous changerez certainement d’avis. Les nombreuses bosses qui essaiment le long du parcours se chargeront de vous démontrer le contraire.

Cette boucle n’est pas balisée pour le moment. Si vous voulez vous y frotter, il faut donc impérativement télécharger les trace GPX.

Difficile

English :

This cyclosportive loop starting from Autrey Abbey may seem easier at first glance, as it’s away from the mountains. As the kilometers go by, you’ll certainly change your mind. The many bumps along the way will prove you wrong.

This loop is currently unmarked. If you want to try it out, you’ll need to download the GPX tracks.

Deutsch :

Dieser Rundkurs für Radsportler ab der Abtei von Autrey mag auf den ersten Blick einfacher erscheinen, da er abseits der Berge liegt. Im Laufe der Kilometer werden Sie Ihre Meinung sicherlich ändern. Die zahlreichen Buckel auf der Strecke werden Sie eines Besseren belehren.

Dieser Rundweg ist derzeit nicht ausgeschildert. Wenn Sie sie befahren möchten, müssen Sie die GPX-Spuren herunterladen.

Italiano :

Questo anello ciclosportivo che parte dall’Abbazia di Autrey può sembrare inizialmente più facile perché lontano dalle montagne. Ma con il passare dei chilometri cambierete idea. Le numerose asperità del percorso vi daranno ragione.

Questo anello non è attualmente segnalato. Se volete provarlo, dovete scaricare le tracce GPX.

Español :

Este bucle ciclodeportivo que parte de Autrey Abbey puede parecer más fácil al principio porque está alejado de las montañas. Pero a medida que pasen los kilómetros, cambiarás de opinión. Los numerosos baches del camino le demostrarán que se equivoca.

Este bucle no está señalizado. Si quieres probarlo, tendrás que descargarte los tracks GPX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-03 par Système d’information touristique Lorrain