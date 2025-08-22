Boucle dans les Gombries Boissy-Fresnoy Oise

Boucle dans les Gombries A pieds Difficulté moyenne

Boucle dans les Gombries Parking château d’eau/mairie, rue Jean Charron 60440 Boissy-Fresnoy Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :

Jadis ce territoire faisait partie de la petite contrée des Gombries caractérisée par la présence de nombreux étangs. Le lieu-dit La Trouée des Brebis évoque les grands troupeaux qui paissaient sur ces terres aujourd’hui agricoles céréales, betteraves. Le Bochet ou petit bois rappelle les garennes creusées de terriers où bondaient les lapins. Cette plaine, qui ondule, se creuse de fosses et de vallons rejoignant les bois humides de la vallée de la Grivette.

Difficulté moyenne

English : Boucle dans les Gombries

In the past, this area was part of the petite contrée des Gombries , characterized by the presence of numerous ponds. The place known as La Trouée des Brebis evokes the large herds that used to graze on this land, which is now farmed for cereals and beet. le Bochet or petit bois recalls the rabbit warrens with their burrows. This undulating plain is hollowed out by pits and valleys that join the damp woods of the Grivette valley.

Deutsch : Boucle dans les Gombries

Früher war dieses Gebiet Teil der petite contrée des Gombries , die sich durch zahlreiche Teiche auszeichnete. Der Ort La Trouée des Brebis erinnert an die großen Herden, die auf dem heute landwirtschaftlich genutzten Land weideten, auf dem Getreide und Rüben angebaut werden. Le Bochet oder kleines Wäldchen erinnert an die Höhlen, in denen die Kaninchen herumsprangen. Die Ebene ist wellig und wird von Gräben und Tälern durchzogen, die zu den feuchten Wäldern des Grivette-Tals führen.

Italiano :

In passato, questa zona faceva parte della regione di Gombries, caratterizzata dalla presenza di numerosi stagni. Il luogo noto come La Trouée des Brebis evoca le grandi mandrie che pascolavano su questi terreni, oggi coltivati a cereali e barbabietole. il Bochet o boschetto ricorda le tane dei conigli. Questa pianura ondulata è attraversata da fosse e valli che si uniscono ai boschi umidi della valle della Grivette.

Español : Boucle dans les Gombries

Antiguamente, esta zona formaba parte de la región de Gombries, que se caracterizaba por la presencia de numerosos estanques. El paraje conocido como La Trouée des Brebis evoca los grandes rebaños que pastaban en estas tierras, hoy cultivadas con cereales y remolacha. el Bochet o bosquecillo recuerda las conejeras con sus madrigueras. Esta llanura ondulada está surcada por hoyas y valles que se unen a los bosques húmedos del valle de la Grivette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France