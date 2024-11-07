Boucle de Bannes Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Dordogne

Boucle de Bannes Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de Bannes Beaumontois en Périgord A pieds Difficulté moyenne

Boucle de Bannes Beaumontois en Périgord le bourg 24440 Beaumontois en Périgord Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

De la bastide de Beaumont au château de Bannes en passant par la vallée de la Couze, découvrez le Périgord médiéval.

Difficulté moyenne

+33 5 53 22 39 12

English : Boucle de Bannes Beaumontois en Périgord

From the bastide town of Beaumont to the castle of Bannes via the Couze valley, discover the medieval Périgord.

Deutsch : Boucle de Bannes Beaumontois en Périgord

Von der Bastide Beaumont über das Tal der Couze bis hin zum Schloss Bannes: Entdecken Sie das mittelalterliche Périgord.

Italiano :

Dalla bastide di Beaumont al castello di Bannes, passando per la valle della Couze, scoprite il Périgord medievale.

Español : Boucle de Bannes Beaumontois en Périgord

Desde la bastida de Beaumont hasta el castillo de Bannes, pasando por el valle del Couze, descubra el Périgord medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine