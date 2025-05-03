Boucle de Cabanétas Ginestet Ginestet Dordogne

Mairie 24130 Ginestet Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Bienvenue sur la Boucle de Cabanétas à Ginestet. Cette boucle de 11 km pour une durée de 3h30 vous fera découvrir les vignobles de Bergerac, le village de Ginestet, la forêt et le calme de la campagne du Pays de Bergerac. Bonne randonnée

English : Boucle de Cabanétas Ginestet

Welcome to the Boucle de Cabanétas à Ginestet. This loop of 11 km for a duration of 3h30 will make you discover the vineyards of Bergerac, the village of Ginestet, the forest and the calm of the countryside of the Bergerac Country. Have a good hike

Deutsch : Boucle de Cabanétas Ginestet

Willkommen auf der Schleife von Cabanétas nach Ginestet. Auf diesem 11 km langen Rundweg mit einer Dauer von 3,5 Stunden werden Sie die Weinberge von Bergerac, das Dorf Ginestet, den Wald und die ruhige Landschaft des Pays de Bergerac entdecken. Gute Wanderung

Italiano :

Benvenuti al circuito Cabanétas di Ginestet. Questo percorso di 11 km vi porterà attraverso i vigneti di Bergerac, il villaggio di Ginestet, la foresta e la tranquilla campagna della regione di Bergerac. Godetevi la passeggiata

Español : Boucle de Cabanétas Ginestet

Bienvenido al bucle de Cabanétas en Ginestet. Este bucle de 11 km le llevará a través de los viñedos de Bergerac, el pueblo de Ginestet, el bosque y la tranquila campiña de la región de Bergerac. Disfruta del paseo

