Boucle de Callabout Marquay Dordogne

Mairie de Marquay 24620 Marquay Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 9100.0

Au travers de cette randonnée, vous allez découvrir un territoire vallonné et boisé ponctué de hameaux, témoins d’une riche histoire paysanne. La forêt composée de chênes, charmes et châtaigniers offre une palette riche en couleurs.

http://www.sarlat-tourisme.com/ +33 5 53 31 45 45

English : Boucle de Callabout

On this hike, you’ll discover a hilly, wooded area dotted with hamlets that bear witness to a rich farming history. The forest of oak, hornbeam and chestnut offers a rich palette of colors.

Deutsch : Boucle de Callabout

Auf dieser Wanderung entdecken Sie ein hügeliges und bewaldetes Gebiet mit Weilern, die von einer reichen bäuerlichen Geschichte zeugen. Der Wald aus Eichen, Hainbuchen und Kastanien bietet eine reiche Palette an Farben.

Italiano :

In questa passeggiata si scopre una zona collinare e boscosa, punteggiata di borghi che testimoniano una ricca storia agricola. Il bosco di querce, carpini e castagni offre una ricca tavolozza di colori.

Español : Boucle de Callabout

En este paseo, descubrirá una zona montañosa y boscosa salpicada de aldeas que atestiguan una rica historia agrícola. El bosque de robles, carpes y castaños ofrece una rica paleta de colores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine