Boucle de Chapdeuil Chapdeuil Dordogne

La commune de Chapdeuil est traversé par une petite rivière , l’Euche. Découvrez dans le bourg, son château, sa maison forte et son église.

+33 5 53 90 03 10

English : Boucle de Chapdeuil

The commune of Chapdeuil is crossed by a small river, the Euche. Discover in the village, its castle, its fortified house and its church.

Deutsch : Boucle de Chapdeuil

Die Gemeinde Chapdeuil wird von einem kleinen Fluss, der Euche, durchzogen. Entdecken Sie in der Ortschaft das Schloss, das befestigte Haus und die Kirche.

Italiano :

Il comune di Chapdeuil è attraversato da un piccolo fiume, l’Euche. Scoprite nel villaggio il suo castello, la sua casa fortificata e la sua chiesa.

Español : Boucle de Chapdeuil

El municipio de Chapdeuil está atravesado por un pequeño río, el Euche. Descubre en el pueblo, su castillo, su casa fortificada y su iglesia.

