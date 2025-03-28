Boucle de Chapdeuil Chapdeuil Dordogne
Boucle de Chapdeuil Chapdeuil Dordogne vendredi 1 août 2025.
Boucle de Chapdeuil A pieds Facile
Boucle de Chapdeuil Le Bourg 24320 Chapdeuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Distance : 7000.0
La commune de Chapdeuil est traversé par une petite rivière , l’Euche. Découvrez dans le bourg, son château, sa maison forte et son église.
English : Boucle de Chapdeuil
The commune of Chapdeuil is crossed by a small river, the Euche. Discover in the village, its castle, its fortified house and its church.
Deutsch : Boucle de Chapdeuil
Die Gemeinde Chapdeuil wird von einem kleinen Fluss, der Euche, durchzogen. Entdecken Sie in der Ortschaft das Schloss, das befestigte Haus und die Kirche.
Italiano :
Il comune di Chapdeuil è attraversato da un piccolo fiume, l’Euche. Scoprite nel villaggio il suo castello, la sua casa fortificata e la sua chiesa.
Español : Boucle de Chapdeuil
El municipio de Chapdeuil está atravesado por un pequeño río, el Euche. Descubre en el pueblo, su castillo, su casa fortificada y su iglesia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine