Boucle de Douanon Arfeuilles Allier

Boucle de Douanon

Boucle de Douanon 03120 Arfeuilles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ des jolis villages d’Arfeuilles ou Châtelus, village frontière entre la Montagne Bourbonnaise et Le Forez, cette boucle vous emmène à travers les champs et forêts traversés par la rivière Barbenan, affluent de la Besbre.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : Boucle de Douanon

Leaving from the pretty villages of Arfeuilles or Châtelus, a border village between the Montagne Bourbonnaise and Le Forez, this loop takes you through fields and forests crossed by the Barbenan river, a tributary of the Besbre.

Deutsch : Boucle de Douanon

Dieser Rundweg beginnt in den hübschen Dörfern Arfeuilles oder Châtelus, einem Grenzdorf zwischen den Montagne Bourbonnaise und Le Forez, und führt Sie durch Felder und Wälder, durch die der Fluss Barbenan, ein Nebenfluss der Besbre, fließt.

Italiano :

Partendo dai graziosi villaggi di Arfeuilles e Châtelus, al confine tra la Montagne Bourbonnaise e Le Forez, questo anello si snoda tra campi e boschi attraversati dal fiume Barbenan, affluente della Besbre.

Español : Boucle de Douanon

Partiendo de los bonitos pueblos de Arfeuilles y Châtelus, en la frontera entre la Montagne Bourbonnaise y Le Forez, este bucle le llevará a través de campos y bosques atravesados por el río Barbenan, afluente del Besbre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme