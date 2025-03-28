Boucle de Fixard Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Dordogne
Distance : 8500.0
Ce parcours vous fera traverser les siècles, du néolithique au Moyen Age en passant par l’époque gallo-romaine.
+33 5 53 60 74 75
English : Boucle de Fixard Piégut-Pluviers
This route will take you through the centuries, from the Neolithic period to the Middle Ages and the Gallo-Roman period.
Deutsch : Boucle de Fixard Piégut-Pluviers
Dieser Rundgang führt Sie durch die Jahrhunderte, von der Jungsteinzeit über die gallo-römische Epoche bis hin zum Mittelalter.
Italiano :
Questo tour vi porterà attraverso i secoli, dal Neolitico al Medioevo, passando per il periodo gallo-romano.
Español : Boucle de Fixard Piégut-Pluviers
Este recorrido le llevará a través de los siglos, desde el Neolítico hasta la Edad Media, pasando por el periodo galorromano.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine