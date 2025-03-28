Boucle de Fixard Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Dordogne

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Ce parcours vous fera traverser les siècles, du néolithique au Moyen Age en passant par l’époque gallo-romaine.

+33 5 53 60 74 75

English : Boucle de Fixard Piégut-Pluviers

This route will take you through the centuries, from the Neolithic period to the Middle Ages and the Gallo-Roman period.

Deutsch : Boucle de Fixard Piégut-Pluviers

Dieser Rundgang führt Sie durch die Jahrhunderte, von der Jungsteinzeit über die gallo-römische Epoche bis hin zum Mittelalter.

Italiano :

Questo tour vi porterà attraverso i secoli, dal Neolitico al Medioevo, passando per il periodo gallo-romano.

Español : Boucle de Fixard Piégut-Pluviers

Este recorrido le llevará a través de los siglos, desde el Neolítico hasta la Edad Media, pasando por el periodo galorromano.

