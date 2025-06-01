Boucle de Garabaud Saint-Vincent-sur-l’Isle Dordogne

Boucle de Garabaud Saint-Vincent-sur-l’Isle Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de Garabaud A pieds Facile

Boucle de Garabaud 24420 Saint-Vincent-sur-l’Isle Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Depuis le panneau d’appel situé sur la place de la mairie, prendre la route en direction de la route départementale n°705, 200m plus loin, avant le pont, suivre le chemin non revêtu se trouvant sur la droite puis poursuivre sur le chemin le

long de la rivière.

Facile

https://www.naturellementperigord.fr/index.php/fr/ +33 5 53 52 29 79

English : Boucle de Garabaud

From the signpost on the town hall square, take the road towards route départementale n°705, 200m further on, before the bridge, follow the unsurfaced path on the right, then continue on the path along the river

along the river.

Deutsch : Boucle de Garabaud

Vom Rufzeichen auf dem Rathausplatz aus nehmen Sie die Straße in Richtung der Landstraße Nr. 705. 200 m weiter, vor der Brücke, folgen Sie dem ungepflasterten Weg auf der rechten Seite und gehen dann auf dem Weg entlang des Flusses weiter

am Fluss entlang.

Italiano :

Dal cartello nella piazza del municipio, prendere la strada verso la strada dipartimentale 705, 200 m più avanti, prima del ponte, seguire la pista sterrata sulla destra, poi continuare sulla pista lungo il fiume

lungo il fiume.

Español : Boucle de Garabaud

Desde la señalización de la plaza del ayuntamiento, tomar la carretera en dirección a la carretera departamental 705, 200 m más adelante, antes del puente, seguir la pista sin asfaltar a la derecha, luego continuar por la pista a lo largo del río

a lo largo del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine