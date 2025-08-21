Boucle de la Besbre Nizerolles Allier

Boucle de la Besbre

Boucle de la Besbre 03250 Nizerolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle au départ du plan d’eau de Saint-Clément, de Nizerolles ou de Châtel-Montagne vous fera traverser de nombreux hameaux de la Montagne Bourbonnaise et vous plongera aussi en plein nature.

English : Boucle de la Besbre

Departing from the Saint-Clément, Nizerolles or Châtel-Montagne lakes, this loop will take you through numerous hamlets in the Montagne Bourbonnaise and into the heart of nature.

Deutsch : Boucle de la Besbre

Dieser Rundweg, der am Plan d’eau von Saint-Clément, Nizerolles oder Châtel-Montagne beginnt, führt Sie durch zahlreiche Weiler der Montagne Bourbonnaise und lässt Sie auch in die Natur eintauchen.

Italiano :

Questo anello, che parte dal lago di Saint-Clément, Nizerolles o Châtel-Montagne, vi porterà attraverso una serie di borghi della Montagne Bourbonnaise e nel cuore della natura.

Español : Boucle de la Besbre

Este bucle, que parte del lago de Saint-Clément, Nizerolles o Châtel-Montagne, le llevará por varias aldeas de la Montagne Bourbonnaise y al corazón de la naturaleza.

