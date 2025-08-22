Boucle de la Cense Chevincourt Oise

Boucle de la Cense A pieds Facile

Boucle de la Cense Place des tilleuls 60150 Chevincourt Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Une boucle de 12 km qui chemine à travers bois et prairies. La traversée de divers villages et nombreux hameaux (Chevincourt, Montigny, Saint-Amand) permet d’apprécier le patrimoine architectural rural du secteur, notamment la Chapelle Sainte-Anne à Chevincourt qui abrite une célèbre fresque du peintre russe Stelletsky.

Pupitres d’interprétation sur le parcours.

English : Boucle de la Cense

A 12 km loop through woods and meadows. As you pass through various villages and hamlets (Chevincourt, Montigny, Saint-Amand), you’ll appreciate the area’s rural architectural heritage, including the Chapelle Sainte-Anne in Chevincourt, home to a famous fresco by Russian painter Stelletsky.

Interpretation panels along the way.

Deutsch : Boucle de la Cense

Ein 12 km langer Rundweg, der durch Wälder und Wiesen führt. Durch verschiedene Dörfer und zahlreiche Weiler (Chevincourt, Montigny, Saint-Amand) hindurch können Sie das ländliche Architekturerbe der Gegend schätzen lernen, insbesondere die Kapelle Sainte-Anne in Chevincourt, die ein berühmtes Fresko des russischen Malers Stelletsky beherbergt.

Interpretationspulte auf der Strecke.

Italiano :

Un percorso ad anello di 12 km attraverso boschi e prati. Attraversando diversi villaggi e borghi (Chevincourt, Montigny, Saint-Amand), si può apprezzare il patrimonio architettonico rurale della zona, in particolare la Chapelle Sainte-Anne a Chevincourt, che ospita un famoso affresco del pittore russo Stelletsky.

Pannelli interpretativi lungo il percorso.

Español : Boucle de la Cense

Un bucle de 12 km a través de bosques y prados. Pasando por varios pueblos y aldeas (Chevincourt, Montigny, Saint-Amand), podrá apreciar el patrimonio arquitectónico rural de la zona, en particular la Chapelle Sainte-Anne de Chevincourt, que alberga un famoso fresco del pintor ruso Stelletsky.

Paneles de interpretación a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France