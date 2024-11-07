Boucle de la Chapelle-Saint-Jean La Chapelle-Saint-Jean Dordogne

Boucle de la Chapelle-Saint-Jean La Chapelle-Saint-Jean Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de la Chapelle-Saint-Jean A pieds Facile

Boucle de la Chapelle-Saint-Jean 24390 La Chapelle-Saint-Jean Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11500.0 Tarif :

La Chapelle saint Jean est composé de petits hameaux aux maisons anciennes en pierre disséminé dans la campagne

Les noms des hameaux qui composent le village sont évocateurs de sa situation dominante Belvédère, Touvents, Beausoleil.

C’est le point culminant du Canton.

Facile

+33 5 53 50 40 27

English : Boucle de la Chapelle-Saint-Jean

The Chapel of Saint John is made up of small hamlets with old stone houses scattered throughout the countryside

The names of the hamlets that make up the village are evocative of its dominant position: Belvedere, Touvents, Beausoleil.

It is the highest point of the Canton.

Deutsch : Boucle de la Chapelle-Saint-Jean

La Chapelle saint Jean besteht aus kleinen Weilern mit alten Steinhäusern, die in der Landschaft verstreut sind

Die Namen der Weiler, aus denen sich das Dorf zusammensetzt, weisen auf seine beherrschende Lage hin: Belvédère, Touvents, Beausoleil.

Es ist der höchste Punkt des Canton.

Italiano :

La Chapelle saint Jean è costituita da piccole frazioni con antiche case in pietra sparse nella campagna

I nomi delle frazioni che compongono il villaggio sono evocativi della sua posizione dominante: Belvédère, Touvents, Beausoleil.

È il punto più alto del Cantone.

Español : Boucle de la Chapelle-Saint-Jean

La Chapelle saint Jean está formada por pequeñas aldeas con antiguas casas de piedra repartidas por el campo

Los nombres de las aldeas que componen el pueblo son evocadores de su ubicación dominante: Belvédère, Touvents, Beausoleil.

Es el punto más alto del Cantón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine