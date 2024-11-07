Boucle de la Courrège Saint Cassien Saint-Cassien Dordogne

Boucle de la Courrège Saint Cassien 24540 Saint-Cassien Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12000.0

Jolie balade bucolique aux détours de laquelle vous pourrez admirez une église romane remaniée au XVII° siècle ainsi que le dolmen de la Courrège.

+33 5 53 22 68 59

English : Boucle de la Courrège Saint Cassien

Nice bucolic stroll in the detours of which you can admire a Romanesque church rebuilt in the 17th century and the dolmen of the Courrège.

Deutsch : Boucle de la Courrège Saint Cassien

Ein schöner Spaziergang durch die Landschaft, auf dem Sie eine romanische Kirche, die im 17. Jahrhundert umgebaut wurde, und den Dolmen de la Courrège bewundern können.

Italiano :

Una bella passeggiata bucolica lungo la quale si può ammirare una chiesa romanica modificata nel XVII secolo e il dolmen di La Courrège.

Español : Boucle de la Courrège Saint Cassien

Un bonito paseo bucólico a lo largo del cual se puede admirar una iglesia románica reformada en el siglo XVII, así como el dolmen de Courrège.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine