Boucle de la Fontaine de Ladoux à Tourtoirac Tourtoirac Dordogne

Après une bonne montée à la sortie de Tourtoirac, vous passerez le causse, ses forêts et ses prairies pour aboutir à la fontaine de La Doue. Le retour passe par la Crousille (ferme de canards gras…) et suit le GR646.

After a good ascent at the exit of Tourtoirac, you will pass the causse, its forests and meadows to reach the fountain of La Doue. The return trip passes by La Crousille (fat duck farm…) and follows the GR646.

Nach einem guten Anstieg am Ortsausgang von Tourtoirac passieren Sie die Causse mit ihren Wäldern und Wiesen und gelangen schließlich zum Brunnen von La Doue. Der Rückweg führt über La Crousille (Bauernhof mit fetten Enten…) und folgt dem GR646.

Dopo una buona salita da Tourtoirac, si supera la causse, i suoi boschi e i suoi prati per raggiungere la fontana di La Doue. Il ritorno passa per La Crousille (allevamento di anatre da ingrasso) e segue il GR646.

Después de una buena subida desde Tourtoirac, pasará por el causse, sus bosques y prados para llegar a la fuente de la Doue. El viaje de vuelta pasa por La Crousille (una granja de patos de engorde) y sigue el GR646.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine