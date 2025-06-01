Boucle de la Guirandolle à Eygurande Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Boucle de la Guirandolle à Eygurande Place de l’Eglise 24700 Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13000.0

Un parcours au cœur de la Forêt de la Double qui serpente entre bois et chemins, traversé de-ci de-là par un petit cours d’eau. Des étangs se dévoileront au fil de votre promenade.

Un parcours très ombragé, idéal en famille car peu de route.

Difficile

+33 5 53 82 23 77

English : Boucle de la Guirandolle à Eygurande

A route in the heart of the Double Forest that winds between woods and paths, crossed here and there by a small stream. Ponds will be revealed along the way.

A very shady route, ideal for families as there are few roads.

Deutsch : Boucle de la Guirandolle à Eygurande

Ein Rundgang im Herzen des Forêt de la Double, der sich durch Wälder und Wege schlängelt und hier und da von einem kleinen Wasserlauf durchquert wird. Im Laufe Ihres Spaziergangs werden sich Teiche enthüllen.

Eine sehr schattige Strecke, ideal für Familien, da es kaum Straßen gibt.

Italiano :

Un sentiero nel cuore della Forêt de la Double che si snoda tra boschi e sentieri, attraversato qua e là da un piccolo ruscello. Gli stagni si rivelano man mano che si cammina.

Un percorso molto ombreggiato, ideale per le famiglie perché ci sono poche strade.

Español : Boucle de la Guirandolle à Eygurande

Un sendero en el corazón del Forêt de la Double que serpentea entre bosques y caminos, atravesado aquí y allá por un pequeño arroyo. Los estanques se irán descubriendo a medida que se avanza.

Una ruta muy sombreada, ideal para familias ya que hay pocos caminos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine