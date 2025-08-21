Boucle de la Moselle détente et loisirs Toul Meurthe-et-Moselle

Boucle de la Moselle détente et loisirs Adultes Canoë

Véloroute Boucle de la Moselle détente et loisirs 54200 Toul Meurthe-et-Moselle Grand Est

La boucle de la Moselle vous offre un itinéraire exceptionnel d’environ 100 kilomètres qui vous permettra de découvrir la rivière sous un angle nouveau. Vélo, roller, randonnée, canoë, escalade, voile, parc acrobatique, plaisance seront autant d’activités de plein air à pratiquer seul ou en famille.

https://www.boucledelamoselle.fr/fr/

English :

The Moselle loop offers you an exceptional itinerary of about 100 kilometers which will allow you to discover the river from a new angle. Cycling, rollerblading, hiking, canoeing, climbing, sailing, acrobatic park, boating will be as many outdoor activities to practice alone or with your family.

Deutsch :

Die Moselschleife bietet Ihnen eine außergewöhnliche Route von etwa 100 Kilometern, auf der Sie den Fluss aus einem neuen Blickwinkel entdecken können. Radfahren, Inlineskaten, Wandern, Kanu fahren, Klettern, Segeln, Hochseilgarten, Bootfahren all das sind Outdoor-Aktivitäten, die Sie allein oder mit der Familie ausüben können.

Italiano :

L’anello della Mosella vi offre un percorso eccezionale di circa 100 chilometri che vi permetterà di scoprire il fiume da una nuova prospettiva. Ciclismo, pattinaggio in linea, escursionismo, canoa, arrampicata, vela, parco acrobatico e nautica sono solo alcune delle attività all’aperto che si possono praticare da soli o in famiglia.

Español :

El bucle del Mosela le ofrece un recorrido excepcional de unos 100 kilómetros que le permitirá descubrir el río desde un nuevo ángulo. Ciclismo, patinaje en línea, senderismo, piragüismo, escalada, vela, parque acrobático y paseos en barco son sólo algunas de las actividades al aire libre que puede disfrutar solo o en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Système d’information touristique Lorrain