Boucle de la Renaudie Saint-Front-la-Rivière Dordogne

Jolie boucle de 9,5 km au départ de St Front la Rivière. Baladez vous en pleine nature, admirez les points de vue sur la Vallée de la Dronne et découvrez le patrimoine historique du secteur.

English : Boucle de la Renaudie

Nice 9.5 km loop starting from St Front la Rivière. Stroll in the middle of nature, admire the viewpoints over the Dronne Valley and discover the historical heritage of the area.

Deutsch : Boucle de la Renaudie

Schöner Rundweg von 9,5 km Länge, der in St Front la Rivière beginnt. Wandern Sie durch die Natur, bewundern Sie die Aussichtspunkte auf das Tal der Dronne und entdecken Sie das historische Erbe der Gegend.

Italiano :

Anello di Nizza di 9,5 km con partenza da St Front la Rivière. Passeggiate in campagna, ammirate i panorami sulla Valle di Dronne e scoprite il patrimonio storico della zona.

Español : Boucle de la Renaudie

Bucle de 9,5 km con salida desde St Front la Rivière. Pasee por la campiña, admire las vistas del valle del Dronne y descubra el patrimonio histórico de la zona.

