Boucle de la Vallée de la Vire Bourgvallées Manche

Boucle de la Vallée de la Vire

Boucle de la Vallée de la Vire 50750 Bourgvallées Manche Normandie

Durée : 480 Distance : 41000.0 Tarif :

Pour des promenades dans la quiétude du bocage normand, optez pour une escapade dans la Vallée de la Vire. La boucle, divisée en trois petits circuits, couvre, au total, une quarantaine de kilomètres. De beaux points de vue sur la Vallée de la Vire parsèment ce circuit et en sont le point fort. Enfin, une partie de cette boucle est commune avec la Route des Abbayes qui mène jusqu’au Mont-Saint-Michel.

Plusieurs départs possibles des parkings de mairie de la Mancellière-Sur-Vire, chemin de Halage RD 53 à Condé-Sur-Vire, base de canoë-kayak à Condé-Sur-Vire, Roches de ham à Brectouville, Chapelle-Sur-Vire à Troisgots, …

English : Boucle de la Vallée de la Vire

For walks in the quietness of the Normandy bocage, opt for a getaway in the Vallée de la Vire. The loop, divided into three small circuits, covers a total of around 40 kilometres. Beautiful viewpoints over the Vallée de la Vire are scattered along this circuit and are its strong point. Finally, part of this loop is common with the Route des Abbayes which leads to Mont-Saint-Michel.

There are several possible departures from the car parks of: Mancellière-Sur-Vire town hall, Chemin de Halage RD 53 in Condé-Sur-Vire, canoeing base in Condé-Sur-Vire, Roches de ham in Brectouville, Chapelle-Sur-Vire in Troisgots, …

Deutsch :

Wenn Sie in der Stille der normannischen Bocage wandern möchten, sollten Sie sich für einen Ausflug ins Vire-Tal entscheiden. Der Rundweg, der in drei kleine Strecken unterteilt ist, umfasst insgesamt etwa 40 Kilometer. Schöne Aussichtspunkte mit Blick auf das Vire-Tal sind das Highlight dieser Tour. Ein Teil dieses Rundwegs ist mit der Route des Abbayes verbunden, die bis zum Mont-Saint-Michel führt.

Mehrere mögliche Abfahrten von den Parkplätzen: Rathaus von La Mancellière-Sur-Vire, Chemin de Halage RD 53 in Condé-Sur-Vire, Kanu- und Kajakbasis in Condé-Sur-Vire, Roches de ham in Brectouville, Chapelle-Sur-Vire in Troisgots, …

Italiano :

Per passeggiate nella tranquillità del bocage normanno, optate per una gita nella Valle della Vire. L’anello, suddiviso in tre piccoli circuiti, copre un totale di circa quaranta chilometri. Le splendide viste sulla Valle di Vire sono il punto forte di questo tour. Infine, una parte di questo anello è condivisa con la Route des Abbayes che conduce a Mont-Saint-Michel.

Diverse partenze possibili dai parcheggi di: il municipio di La Mancellière-Sur-Vire, il Chemin de Halage RD 53 a Condé-Sur-Vire, la base di canoa-kayak a Condé-Sur-Vire, Roches de ham a Brectouville, Chapelle-Sur-Vire a Troisgots, …

Español :

Para pasear en la tranquilidad del bocage normando, opte por una excursión al valle del Vire. El bucle, dividido en tres pequeños circuitos, cubre un total de unos cuarenta kilómetros. Las hermosas vistas del Valle del Vire son el punto culminante de esta excursión. Por último, parte de este bucle se comparte con la Route des Abbayes, que lleva al Mont-Saint-Michel.

Varias salidas posibles desde los aparcamientos de: el ayuntamiento de La Mancellière-Sur-Vire, el Chemin de Halage RD 53 en Condé-Sur-Vire, la base de canoas-kayak en Condé-Sur-Vire, Roches de ham en Brectouville, Chapelle-Sur-Vire en Troisgots, …

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme