Boucle de la Verrone Marsalès Marsalès Dordogne

Boucle de la Verrone Marsalès 24540 Marsalès Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 10500.0

Bienvenue sur la Boucle de la Verrone à Marsalès. Petit village à proximité de la bastide de Monpazier, cette randonnée de 10,5km vous amènera au cœur des paysages bucoliques du pays de Bergerac

+33 5 53 22 68 59

English : Boucle de la Verrone Marsalès

Welcome to the Loop of the Verrone at Marsalès. Small village close to the bastide of Monpazier, this 10.5km hike will take you to the heart of the bucolic landscapes of the Bergerac region

Deutsch : Boucle de la Verrone Marsalès

Willkommen auf der Verrone-Schleife in Marsalès. Dieses kleine Dorf in der Nähe der Bastide Monpazier führt Sie auf dieser 10,5 km langen Wanderung durch die bukolischen Landschaften des Pays de Bergerac

Italiano :

Benvenuti alla Boucle de la Verrone di Marsalès. In un piccolo villaggio vicino alla città bastide di Monpazier, questa passeggiata di 10,5 km vi porterà attraverso i paesaggi bucolici della regione di Bergerac

Español : Boucle de la Verrone Marsalès

Bienvenido al Boucle de la Verrone en Marsalès. En un pequeño pueblo cercano a la ciudad bastide de Monpazier, este paseo de 10,5 km le llevará por los bucólicos paisajes de la región de Bergerac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine