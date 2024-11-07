Boucle de la Vézère à Terrasson Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Boucle de la Vézère à Terrasson A pieds Très facile
Boucle de la Vézère à Terrasson 24120 Terrasson-Lavilledieu Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Boucle familiale sans aucune difficulté, vous pourrez si vous le souhaitez faire une halte à l’étang des Fauries
+33 5 53 50 37 56
English : Boucle de la Vézère à Terrasson
Family loop without any difficulty, you can if you wish make a stop at the Fauries pond
Deutsch : Boucle de la Vézère à Terrasson
Familienfreundlicher Rundweg ohne jegliche Schwierigkeiten. Wenn Sie möchten, können Sie am Etang des Fauries Halt machen
Italiano :
Anello per famiglie senza alcuna difficoltà, se lo desiderate potete fare una sosta al laghetto di Fauries
Español : Boucle de la Vézère à Terrasson
Bucle familiar sin ninguna dificultad, puede si lo desea hacer una parada en el estanque de Fauries
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine