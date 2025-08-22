Boucle de l’AS 38 Lataule Oise

Boucle de l’AS 38 En VTT Très facile

Boucle de l’AS 38 Place de la Mairie 60490 Lataule Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4400.0 Tarif :

Au début du mois de juin 1918, à la suite des offensives allemandes du printemps, les lignes françaises forment dans l’Oise un saillant qui pourrait menacer les fl ancs des positions

allemandes. Les Allemands décident alors de supprimer ce saillant pour aligner leur front. Le 9 juin 1918, après une préparation d’artillerie de quelques heures seulement, 13 divisions allemandes s’élancent sur un front de 40 km entre Montdidier et Noyon.

Pendant deux jours les Français reculent. Mais le 11 juin, avec 4 divisions appuyées par des chars lourds, le général Mangin contre-attaque notamment sur Courcelles, Méry et le Bois de Genlis. Cette contreattaque qui parvient à regagner un peu de terrain, ruine les espoirs allemands et met fi n à la bataille du Matz.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boucle de l’AS 38

At the beginning of June 1918, following the German spring offensives, the French lines formed a salient in the Oise River which could threaten the position fl ancs

german. The Germans then decided to remove this salient to align their front. On 9 June 1918, after an artillery preparation of only a few hours, 13 German divisions launched on a 40 km front between Montdidier and Noyon.

For two days the French retreat. But on 11th June, with 4 divisions supported by heavy tanks, General Mangin counter-attacks notably on Courcelles, Méry and the Bois de Genlis. This counterattack, which managed to regain some ground, ruined German hopes and put an end to the Battle of Matz.

Deutsch : Boucle de l’AS 38

Anfang Juni 1918 bildeten die französischen Linien nach den deutschen Frühjahrsoffensiven in der Oise einen Vorsprung, der die Flanken der Stellungen bedrohen konnte

der Deutschen gefährden könnte. Die Deutschen beschlossen daraufhin, diesen Vorsprung zu beseitigen, um ihre Front auszurichten. Am 9. Juni 1918, nach einer nur wenige Stunden dauernden Artillerievorbereitung, stürmten 13 deutsche Divisionen auf einer 40 km langen Front zwischen Montdidier und Noyon.

Zwei Tage lang weichen die Franzosen zurück. Doch am 11. Juni startete General Mangin mit 4 Divisionen, die von schweren Panzern unterstützt wurden, einen Gegenangriff, der sich insbesondere auf Courcelles, Méry und den Bois de Genlis erstreckte. Dieser Gegenangriff, bei dem es gelang, etwas Boden zurückzugewinnen, zerstörte die deutschen Hoffnungen und beendete die Schlacht am Matz.

Italiano :

All’inizio del giugno 1918, in seguito alle offensive tedesche di primavera, le linee francesi formarono un saliente nell’Oise che poteva minacciare i fianchi delle posizioni tedesche

le posizioni tedesche. I tedeschi decisero quindi di rimuovere questo saliente per allineare il loro fronte. Il 9 giugno 1918, dopo poche ore di preparazione dell’artiglieria, 13 divisioni tedesche partirono lungo un fronte di 40 km tra Montdidier e Noyon.

Per due giorni i francesi si ritirarono. Ma l’11 giugno, con 4 divisioni appoggiate da carri armati pesanti, il generale Mangin contrattaccò a Courcelles, Méry e al Bois de Genlis. Questo contrattacco, che riuscì a riguadagnare un po’ di terreno, rovinò le speranze tedesche e pose fine alla battaglia del Matz.

Español : Boucle de l’AS 38

A principios de junio de 1918, tras las ofensivas alemanas de primavera, las líneas francesas formaron un saliente en el Oise que podía amenazar los flancos de las posiciones alemanas

las posiciones alemanas. Los alemanes decidieron entonces eliminar este saliente para alinear su frente. El 9 de junio de 1918, tras unas pocas horas de preparación de la artillería, 13 divisiones alemanas partieron a lo largo de un frente de 40 km entre Montdidier y Noyon.

Durante dos días los franceses se retiraron. Pero el 11 de junio, con 4 divisiones apoyadas por tanques pesados, el general Mangin contraatacó en Courcelles, Méry y el Bois de Genlis. Este contraataque, que logró recuperar algo de terreno, arruinó las esperanzas alemanas y puso fin a la batalla del Matz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France