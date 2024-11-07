Boucle de l’étang Thenon Dordogne
La boucle de l’étang, c’est une petite randonnée facile, au calme en dehors du bourg avec sa petite plage.
English : Boucle de l’étang
The loop of the pond is an easy little hike, in a quiet area outside the village with its small beach.
Deutsch : Boucle de l’étang
Die Schleife des Teichs ist eine kleine, leichte Wanderung in ruhiger Lage außerhalb des Ortes mit seinem kleinen Strand.
Italiano :
L’anello del laghetto è una piccola e facile escursione, in una zona tranquilla fuori dal paese con la sua piccola spiaggia.
Español : Boucle de l’étang
El bucle del estanque es una caminata pequeña y fácil, en una zona tranquila fuera del pueblo con su pequeña playa.
