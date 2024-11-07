Boucle de l’étang Thenon Dordogne

Boucle de l’étang Thenon Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de l’étang A pieds Facile

Boucle de l’étang 24210 Thenon Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2525.0 Tarif :

La boucle de l’étang, c’est une petite randonnée facile, au calme en dehors du bourg avec sa petite plage.

Facile

+33 5 53 06 35 10

English : Boucle de l’étang

The loop of the pond is an easy little hike, in a quiet area outside the village with its small beach.

Deutsch : Boucle de l’étang

Die Schleife des Teichs ist eine kleine, leichte Wanderung in ruhiger Lage außerhalb des Ortes mit seinem kleinen Strand.

Italiano :

L’anello del laghetto è una piccola e facile escursione, in una zona tranquilla fuori dal paese con la sua piccola spiaggia.

Español : Boucle de l’étang

El bucle del estanque es una caminata pequeña y fácil, en una zona tranquila fuera del pueblo con su pequeña playa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine