Boucle de Marobert Vitrac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de Marobert A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle de Marobert 24200 Vitrac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Le bourg, Montfort et le Port trois hameaux dont l’histoire est étroitement liée à celle de la Dordogne.

Les eaux de la Dordogne offrent à Vitrac sa prospérité hier au travers de la pêche et du transport fluvial et aujourd’hui dans la pratique des loisirs nautiques.

+33 5 53 31 45 45

English : Boucle de Marobert

Le bourg, Montfort and Le Port: three hamlets whose history is closely linked to that of the Dordogne.

The waters of the Dordogne have given Vitrac its prosperity: in the past through fishing and river transport, and today through water sports.

Deutsch : Boucle de Marobert

Le bourg, Montfort und le Port: drei Weiler, deren Geschichte eng mit der der Dordogne verbunden ist.

Das Wasser der Dordogne beschert Vitrac seinen Wohlstand: gestern durch die Fischerei und den Transport auf dem Fluss und heute durch die Ausübung von Wassersportarten.

Le bourg, Montfort e le Port: tre borghi la cui storia è strettamente legata a quella della Dordogna.

Le acque della Dordogna hanno dato a Vitrac la sua prosperità: in passato attraverso la pesca e il trasporto fluviale, e oggi attraverso gli sport acquatici.

Español : Boucle de Marobert

Le bourg, Montfort y le Port: tres aldeas cuya historia está estrechamente ligada a la de la Dordoña.

Las aguas de la Dordoña han dado prosperidad a Vitrac: en el pasado, gracias a la pesca y el transporte fluvial, y hoy, gracias a los deportes náuticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine