Boucle de Monbazillac Monbazillac Dordogne

Boucle de Monbazillac 24240 Monbazillac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6200.0

Monbazillac, une boucle de randonnée au cœur de l’appellation du même nom.

Partez à travers du prestigieux vignoble de Monbazillac qui surplombe la vallée Dordogne et Bergerac et découvrez le château bâti au milieu du XVIe siècle. Bonne randonnée

+33 5 53 57 03 11

English : Boucle de Monbazillac

Monbazillac, a hiking loop in the heart of the appellation of the same name.

Go through the prestigious Monbazillac vineyard overlooking the Dordogne and Bergerac valleys and discover the castle built in the middle of the 16th century. Enjoy your hike

Deutsch : Boucle de Monbazillac

Monbazillac, ein Rundwanderweg im Herzen der gleichnamigen Appellation.

Wandern Sie durch die prestigeträchtigen Weinberge von Monbazillac, die das Dordogne-Tal und Bergerac überblicken, und entdecken Sie das Schloss, das Mitte des 16. Viel Spaß beim Wandern

Italiano :

Monbazillac, un tour a piedi nel cuore dell’omonima denominazione.

Attraversate i prestigiosi vigneti di Monbazillac con vista sulla valle della Dordogna e su Bergerac e scoprite il castello costruito a metà del XVI secolo. Buona passeggiata

Español : Boucle de Monbazillac

Monbazillac, un recorrido a pie en el corazón de la denominación del mismo nombre.

Atraviese los prestigiosos viñedos de Monbazillac que dominan el valle de la Dordoña y Bergerac y descubra el castillo construido a mediados del siglo XVI. Que tengas un buen paseo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine