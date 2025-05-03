Boucle de Monbazillac Monbazillac Dordogne
Boucle de Monbazillac Monbazillac Dordogne vendredi 1 août 2025.
Boucle de Monbazillac A pieds Facile
Boucle de Monbazillac 24240 Monbazillac Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 6200.0 Tarif :
Monbazillac, une boucle de randonnée au cœur de l’appellation du même nom.
Partez à travers du prestigieux vignoble de Monbazillac qui surplombe la vallée Dordogne et Bergerac et découvrez le château bâti au milieu du XVIe siècle. Bonne randonnée
+33 5 53 57 03 11
English : Boucle de Monbazillac
Monbazillac, a hiking loop in the heart of the appellation of the same name.
Go through the prestigious Monbazillac vineyard overlooking the Dordogne and Bergerac valleys and discover the castle built in the middle of the 16th century. Enjoy your hike
Deutsch : Boucle de Monbazillac
Monbazillac, ein Rundwanderweg im Herzen der gleichnamigen Appellation.
Wandern Sie durch die prestigeträchtigen Weinberge von Monbazillac, die das Dordogne-Tal und Bergerac überblicken, und entdecken Sie das Schloss, das Mitte des 16. Viel Spaß beim Wandern
Italiano :
Monbazillac, un tour a piedi nel cuore dell’omonima denominazione.
Attraversate i prestigiosi vigneti di Monbazillac con vista sulla valle della Dordogna e su Bergerac e scoprite il castello costruito a metà del XVI secolo. Buona passeggiata
Español : Boucle de Monbazillac
Monbazillac, un recorrido a pie en el corazón de la denominación del mismo nombre.
Atraviese los prestigiosos viñedos de Monbazillac que dominan el valle de la Dordoña y Bergerac y descubra el castillo construido a mediados del siglo XVI. Que tengas un buen paseo
