Boucle de Monmadalès Monmadalès Dordogne

Boucle de Monmadalès A pieds Très facile
Boucle de Monmadalès Le Bourg 24560 Monmadalès Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Distance : 8900.0
L’existence de chemins empierrés dans les bois marque la présence humaine et caractérise encore aujourd’hui les bois de Monmadalès et alentours. Une mosaïque de paysages s’offre au marcheur
avec ses vergers mêlant pruniers d’ente, noyers d’un côté et vignes leur faisant face.
+33 5 53 58 79 62
English : Boucle de Monmadalès
The existence of stone paths in the woods marks the human presence and still characterizes the woods of Monmadalès and its surroundings. A mosaic of landscapes is offered to the walker
with its orchards mixing plum trees on one side, walnut trees on one side and vines facing them.
Deutsch : Boucle de Monmadalès
Die Existenz geschotterter Wege in den Wäldern markiert die menschliche Präsenz und prägt auch heute noch die Wälder von Monmadalès und Umgebung. Dem Wanderer bietet sich ein Mosaik aus Landschaften
mit seinen Obstgärten, in denen sich Pflaumen- und Nussbäume auf der einen Seite und Weinberge auf der anderen Seite mischen.
Italiano :
L’esistenza di sentieri in pietra nel bosco è un segno della presenza umana e caratterizza tuttora i boschi di Monmadalès e dintorni. Un mosaico di paesaggi si offre al camminatore
con i suoi frutteti che mescolano prugne da un lato, noci dall’altro e viti di fronte.
Español : Boucle de Monmadalès
La existencia de caminos de piedra en el bosque es un signo de la presencia humana y sigue caracterizando los bosques de Monmadalès y sus alrededores. Un mosaico de paisajes se ofrece al caminante
con sus huertos que mezclan ciruelos a un lado, nogales al otro y vides enfrente.
