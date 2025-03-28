Boucle de Monmadalès Monmadalès Dordogne

L’existence de chemins empierrés dans les bois marque la présence humaine et caractérise encore aujourd’hui les bois de Monmadalès et alentours. Une mosaïque de paysages s’offre au marcheur

avec ses vergers mêlant pruniers d’ente, noyers d’un côté et vignes leur faisant face.

English : Boucle de Monmadalès

The existence of stone paths in the woods marks the human presence and still characterizes the woods of Monmadalès and its surroundings. A mosaic of landscapes is offered to the walker

with its orchards mixing plum trees on one side, walnut trees on one side and vines facing them.

Deutsch : Boucle de Monmadalès

Die Existenz geschotterter Wege in den Wäldern markiert die menschliche Präsenz und prägt auch heute noch die Wälder von Monmadalès und Umgebung. Dem Wanderer bietet sich ein Mosaik aus Landschaften

mit seinen Obstgärten, in denen sich Pflaumen- und Nussbäume auf der einen Seite und Weinberge auf der anderen Seite mischen.

Italiano :

L’esistenza di sentieri in pietra nel bosco è un segno della presenza umana e caratterizza tuttora i boschi di Monmadalès e dintorni. Un mosaico di paesaggi si offre al camminatore

con i suoi frutteti che mescolano prugne da un lato, noci dall’altro e viti di fronte.

Español : Boucle de Monmadalès

La existencia de caminos de piedra en el bosque es un signo de la presencia humana y sigue caracterizando los bosques de Monmadalès y sus alrededores. Un mosaico de paisajes se ofrece al caminante

con sus huertos que mezclan ciruelos a un lado, nogales al otro y vides enfrente.

