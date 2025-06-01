Boucle de Mont Aigu Isserpent Allier
Boucle de Mont Aigu Isserpent Allier vendredi 1 août 2025.
Boucle de Mont Aigu
Boucle de Mont Aigu Croix Chandian 03120 Isserpent Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sur les contreforts de la Montagne bourbonnaise, parcours ombragé appréciable pour ses découvertes diversifiées.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : Mont Aigu walk
In the foothills of the Montagne Bourbonnaise, this shady trail offers a wide range of discoveries.
Deutsch :
An den Ausläufern der Montagne bourbonnaise, schattige Strecke, die wegen ihrer vielfältigen Entdeckungen geschätzt wird.
Italiano :
Ai piedi della Montagne Bourbonnaise, questo percorso ombreggiato offre una vasta gamma di scoperte.
Español :
En las estribaciones de la Montagne Bourbonnaise, esta sombreada ruta ofrece un amplio abanico de descubrimientos.
