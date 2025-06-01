Boucle de Mont Aigu Isserpent Allier

Boucle de Mont Aigu

Boucle de Mont Aigu Croix Chandian 03120 Isserpent Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur les contreforts de la Montagne bourbonnaise, parcours ombragé appréciable pour ses découvertes diversifiées.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Mont Aigu walk

In the foothills of the Montagne Bourbonnaise, this shady trail offers a wide range of discoveries.

Deutsch :

An den Ausläufern der Montagne bourbonnaise, schattige Strecke, die wegen ihrer vielfältigen Entdeckungen geschätzt wird.

Italiano :

Ai piedi della Montagne Bourbonnaise, questo percorso ombreggiato offre una vasta gamma di scoperte.

Español :

En las estribaciones de la Montagne Bourbonnaise, esta sombreada ruta ofrece un amplio abanico de descubrimientos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme