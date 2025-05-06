Boucle de Nanteuil Nanteuil-le-Haudouin Oise

Boucle de Nanteuil Nanteuil-le-Haudouin Oise vendredi 1 août 2025.

Boucle de Nanteuil A pieds Très facile

Boucle de Nanteuil Gare 60440 Nanteuil-le-Haudouin Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6500.0 Tarif :

Pour découvrir une très ancienne ville et la chapelle des Marais.

Très facile

English : Boucle de Nanteuil

Discover a very old town and the Chapelle des Marais.

Deutsch : Boucle de Nanteuil

Um eine sehr alte Stadt und die Sumpfkapelle zu entdecken.

Italiano :

Scoprite una città molto antica e la cappella del Marais.

Español : Boucle de Nanteuil

Descubra una ciudad muy antigua y la capilla del Marais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France