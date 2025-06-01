Boucle de Pomport Pomport Dordogne

Boucle de Pomport vendredi 1 août 2025.

Boucle de Pomport A pieds Difficulté moyenne

24240 Pomport Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11900.0

Jolie balade bucolique sur des routes peu fréquentées et des sentiers à travers les vignes d’appellation Monbazillac. vous admirerez au passage l’église St Pierre et la chapelle Saint Mayme.

+33 5 53 57 03 11

English:

Nice bucolic stroll on little frequented roads and paths through the Monbazillac appellation vineyards. You will admire in passing the church of St Pierre and the chapel of Saint Mayme.

Deutsch:

Schöne bukolische Wanderung auf wenig befahrenen Straßen und Pfaden durch die Weinberge der Appellation Monbazillac. Sie werden auf dem Weg die Kirche St Pierre und die Kapelle Saint Mayme bewundern.

Italiano:

Bella passeggiata bucolica su strade e sentieri poco frequentati attraverso i vigneti della denominazione Monbazillac. Ammirerete la chiesa di St Pierre e la cappella di St Mayme.

Español:

Bonito paseo bucólico por caminos y senderos poco frecuentados a través de los viñedos de la denominación de Monbazillac. Podrá admirar la iglesia de St Pierre y la capilla de St Mayme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine