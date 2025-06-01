Boucle de Puyferrat à St Astier Saint-Astier Dordogne

Boucle de Puyferrat à St Astier Saint-Astier Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de Puyferrat à St Astier A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle de Puyferrat à St Astier Place de la République 24110 Saint-Astier Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Après une montée un peu rude, le chemin est plutôt facile, avec d’agréables passages ombragés.

Il permet de découvrir l’ancien ermitage d’Asterius et passe à proximité du château de Puyferrat, tout en offrant quelques beaux points de vue.

Difficulté moyenne

+33 5 53 54 13 85

English : Boucle de Puyferrat à St Astier

After a somewhat rough climb, the path is rather easy, with pleasant shaded passages.

It allows you to discover the ancient hermitage of Asterius and passes near the castle of Puyferrat, while offering some beautiful views.

Deutsch : Boucle de Puyferrat à St Astier

Nach einem etwas steilen Anstieg ist der Weg recht einfach und bietet angenehme schattige Abschnitte.

Er führt an der ehemaligen Einsiedelei von Asterius vorbei und in der Nähe des Schlosses Puyferrat, wobei er einige schöne Aussichtspunkte bietet.

Italiano :

Dopo una salita un po’ impervia, il sentiero è piuttosto facile, con piacevoli passaggi ombreggiati.

Permette di scoprire l’antico eremo di Asterius e passa vicino al castello di Puyferrat, offrendo al contempo splendidi panorami.

Español : Boucle de Puyferrat à St Astier

Tras una subida algo dura, el camino es bastante fácil, con agradables pasajes sombreados.

Permite descubrir la antigua ermita de Asterio y pasa cerca del castillo de Puyferrat, al tiempo que ofrece unas hermosas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine