Boucle de Saint Martin de Ribérac Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne

Boucle de Saint Martin de Ribérac Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de Saint Martin de Ribérac A pieds Facile

Boucle de Saint Martin de Ribérac le bourg 24600 Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Jolie balade en Périgord Vert, découvrez au passage l’église Saint Martin, la chartreuse des Gérauds et le manoir de la veille.

Facile

+33 5 53 90 03 10

English : Boucle de Saint Martin de Ribérac

Nice stroll in Perigord Vert, discover in passing the church of Saint Martin, the Carthusian monastery of Gérauds and the manor house of the day before.

Deutsch : Boucle de Saint Martin de Ribérac

Schöne Wanderung im grünen Périgord. Entdecken Sie auf dem Weg die Kirche Saint Martin, das Kartäuserkloster Gérauds und das Herrenhaus Manoir de la veille.

Italiano :

Bella passeggiata nel Périgord Vert, alla scoperta della chiesa di Saint Martin, della chartreuse des Gérauds e del maniero del giorno prima.

Español : Boucle de Saint Martin de Ribérac

Bonito paseo por el Périgord Vert, descubra la iglesia de Saint Martin, la chartreuse des Gérauds y la casa solariega del día anterior.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine