Boucle de Saint-Wandrille Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Boucle de Saint-Wandrille Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Boucle de Saint-Wandrille Rançon

Boucle de Saint-Wandrille Rançon SAINT-WANDRILLE-RANCON 76490 Rives-en-Seine Seine-Maritime Normandie

Durée : 90 Distance : 15500.0 Tarif :

Une promenade très agréable dans la Vallée de la Seine. Entre Abbaye de Fontenelle, espace forestier et ancienne voie romaine, votre parcours vous emmènera sur les traces du patrimoine local.

Cette balade commence dans le magnifique petit village de Saint Wandrille Rançon, niché au cœur de la vallée de Fontenelle. Le parcours emprunte la forêt domaniale du Trait Maulévrier ainsi qu’une portion de l’ancienne voie romaine Rotamagus-Juliobona.

English : Boucle de Saint-Wandrille Rançon

A very pleasant walk in the Seine Valley. Between the Fontenelle Abbey, the forest and the old Roman road, your walk will take you on the traces of the local heritage.

This walk starts in the beautiful little village of Saint Wandrille Rançon, nestled in the heart of the Fontenelle valley. The route follows the state forest of Trait Maulévrier as well as a portion of the ancient Roman road Rotamagus-Juliobona.

Deutsch :

Eine sehr angenehme Wanderung im Tal der Seine. Zwischen der Abtei von Fontenelle, einem Waldgebiet und einer alten Römerstraße führt Sie Ihr Weg auf den Spuren des lokalen Kulturerbes.

Diese Wanderung beginnt in dem wunderschönen kleinen Dorf Saint Wandrille Rançon, das im Herzen des Tals von Fontenelle liegt. Der Weg führt durch den Staatswald von Trait Maulévrier und einen Teil der alten Römerstraße Rotamagus-Juliobona.

Italiano :

Una passeggiata molto piacevole nella valle della Senna. Tra l’Abbazia di Fontenelle, la foresta e l’antica strada romana, l’itinerario vi condurrà in un viaggio attraverso il patrimonio locale.

Questa passeggiata inizia nel bellissimo paesino di Saint Wandrille Rançon, immerso nel cuore della valle di Fontenelle. Il percorso comprende la foresta demaniale di Trait Maulévrier e una parte dell’antica strada romana Rotamagus-Juliobona.

Español :

Un paseo muy agradable por el valle del Sena. Entre la abadía de Fontenelle, el bosque y la antigua calzada romana, su ruta le llevará a recorrer el patrimonio local.

Este paseo comienza en el precioso pueblecito de Saint Wandrille Rançon, enclavado en el corazón del valle de Fontenelle. La ruta pasa por el bosque estatal de Trait Maulévrier, así como por una parte de la antigua calzada romana Rotamagus-Juliobona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme