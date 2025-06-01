Boucle de Soudat Soudat Dordogne

Soudat, le village préféré des artistes. Une très agréable balade qui vous fait traverser champs et forêts entrecoupés par des hameaux surprenants.

A la rencontre d’une riche faune et flore.

+33 5 53 56 35 76

English : Boucle de Soudat

Soudat, the artists’ favourite village. A very pleasant walk that takes you through fields and forests interspersed with surprising hamlets.

In the meeting of a rich fauna and flora.

Deutsch : Boucle de Soudat

Soudat, das Lieblingsdorf der Künstler. Eine sehr angenehme Wanderung, die Sie durch Felder und Wälder führt, die von überraschenden Weilern unterbrochen werden.

Begegnen Sie einer reichen Fauna und Flora.

Italiano :

Soudat, il villaggio preferito dagli artisti. Una passeggiata molto piacevole che si snoda tra campi e boschi intervallati da sorprendenti borghi.

Incontrerete una fauna e una flora ricchissime.

Español : Boucle de Soudat

Soudat, el pueblo favorito de los artistas. Un paseo muy agradable que te lleva por campos y bosques intercalados con sorprendentes aldeas.

Encontrará una rica fauna y flora.

