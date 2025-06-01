Boucle de Welling Denting Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle de Welling 57220 Denting Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 4900.0 Tarif :

Ce circuit vous mène à l’ancien village de Welling détruit durant la guerre de Trente ans et dont les derniers vestiges sont la chapelle et les restes d’un ermitage à proximité.

https://www.paysboulageois.fr/ +33 3 87 79 52 90

English :

This tour takes you to the old village of Welling, which was destroyed during the Thirty Years’ War and whose last remains are the chapel and the remains of a nearby hermitage.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie in das alte Dorf Welling, das während des Dreißigjährigen Krieges zerstört wurde und dessen letzte Überreste die Kapelle und die Überreste einer Einsiedelei in der Nähe sind.

Italiano :

L’itinerario conduce all’antico villaggio di Welling, distrutto durante la Guerra dei Trent’anni, di cui rimangono la cappella e i resti di un eremo nelle vicinanze.

Español :

Esta ruta le lleva al antiguo pueblo de Welling, que fue destruido durante la Guerra de los Treinta Años y cuyos últimos restos son la capilla y los restos de una ermita cercana.

