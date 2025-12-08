Boucle des 3 étangs Toul Meurthe-et-Moselle

Boucle des 3 étangs Adultes A pieds

Boucle des 3 étangs Baignades des chevaux 54200 Toul Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Envie de vous ressourcer ? Direction les 3 étangs pour une balade nature accessible depuis la ville de Toul !

S’il s’agit d’un lieu très apprécié par les pêcheurs, il offre également la possibilité d’une belle petite balade au bord de l’eau.

Départ Baignades des chevaux, Toul

Difficulté Très facile

Durée environ 1h30

English :

Looking to recharge your batteries? Head for the 3 ponds for a nature walk within easy reach of the town of Toul!

While this is a popular spot for anglers, it also offers the chance to take a leisurely stroll along the water’s edge.

Departure point: Baignades des chevaux, Toul

Difficulty: Very easy

Duration: approx. 1h30

Deutsch :

Haben Sie Lust, sich zu erholen? Gehen Sie zu den 3 Teichen für einen Naturspaziergang, der von der Stadt Toul aus zugänglich ist!

Dieser Ort ist bei Anglern sehr beliebt, bietet aber auch die Möglichkeit, einen schönen Spaziergang am Wasser entlang zu machen.

Ausgangspunkt: Baignades des chevaux, Toul

Schwierigkeitsgrad: Sehr leicht

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Italiano :

Volete fare il pieno di energia? Recatevi ai 3 stagni per una passeggiata nella natura a poca distanza dalla città di Toul!

Sebbene sia un luogo popolare per i pescatori, offre anche la possibilità di fare una bella passeggiata lungo il bordo dell’acqua.

Punto di partenza: Baignades des chevaux, Toul

Difficoltà: molto facile

Durata: circa 1h30

Español :

¿Quieres recargar las pilas? Diríjase a los 3 estanques para dar un paseo por la naturaleza a poca distancia de la ciudad de Toul

Aunque es un lugar muy frecuentado por los pescadores, también ofrece la posibilidad de dar un agradable paseo a orillas del agua.

Punto de salida: Baignades des chevaux, Toul

Dificultad: muy fácil

Duración: 1h30 aprox

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain